40 anos do SNS assinalado com plantação de oliveira em Celorico da Beira

A Câmara de Celorico da Beira e a Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra comemoram, no domingo, o 40º aniversário do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e vão homenagear o seu mentor e fundador, António Arnaut.

A cerimónia evocativa terá lugar, pelas 10 horas, no Jardim Parque Carlos Amaral, naquela vila do distrito da Guarda, onde será plantada a “Oliveira SNS”, seguindo-se uma conferência no Centro Cultural local com a participação de entidades e profissionais da área da saúde. Um ano depois da morte de António Arnaut e, no dia em que se comemoram os 40 anos do SNS, a plantação daquela árvore tem «uma forte simbologia ao assinalar, por um lado, a importância deste serviço público para as populações, mormente as mais carenciadas, bem como para o desenvolvimento do país e o crescimento da própria democracia e, por outro, prestar tributo ao “Pai do SNS”, sublinhando o seu papel preponderante no acesso à saúde igual para todos, fator potenciador do bem-estar dos portugueses, no período pós 25 de abril», justificam os promotores.