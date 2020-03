Associação “Rugas de Sorrisos” promove conferência no IPG

Este sábado no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai estar em destaque o tema “Envelhecer Bem”.

O ciclo de conferências promovido pela associação de apoio social “Rugas de Sorrisos” pretende «pensar novas respostas e abordagens que melhorem a qualidade de vida dos mais velhos», de acordo com a organização. A iniciativa tem início às 10 horas no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPG, com as intervenções do edil guardense Carlos Chaves Monteiro, da fundadora da associação Helena Saraiva e do presidente da Junta de Freguesia da Guarda, João Prata. Ao longo do dia vários temas serão debatidos em painéis intitulados “Envelhecimento Ativo e Processos de Luto e Perda”, “Intervenções Psicológicas na Demência”, “Perspetiva Médica do Envelhecimento” ou “O papel do desporto”, entre outros. O vicepresidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Luís Caetano, falará sobre a importância dos projetos sociais.