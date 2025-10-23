UBI e município debatem políticas públicas de habitação

A iniciativa conta com o apoio da Universidade Alcalá (UAH) e do UN-Habitat, no âmbito do Urban-October 2025, e irá decorrer no Museu dos Lanifícios (Covilhã) e no Casino Fundanense (Fundão), contando ainda com uma visita guiada a edifícios de habitação pública do Fundão. O seminário pretende fomentar o debate em torno das respostas públicas à crise da habitação e do papel da arquitetura e do urbanismo na promoção da coesão social e territorial, especialmente em territórios de baixa densidade, adiantam os promotores.

A sessão de abertura terá lugar no Museu dos Lanifícios da UBI, esta quinta-feira, pelas 14 horas. Seguir-se-á uma mesa-redonda de carácter académico dedicada à reflexão sobre as Políticas Públicas de Habitação com enfoque comparativo entre Portugal e Espanha, e comunicações de Paz Núñez (Universidade de Alcalá de Henares), Maria Neto (UBI) e Ana Cunha (Câmara Municipal do Fundão).

Na sexta-feira, no Casino Fundanense, falar-se-á sobre Políticas Públicas de Habitação em Portugal e a sua implementação no âmbito do PRR, com Josep M. Llop (UN-Habitat), Paulo Fernandes (Presidente da Câmara do Fundão), António Benjamim (Presidente do IHRU) e Susana Viana (Diretora da Unidade de Intervenção Social do Instituto da Segurança Social). O seminário encerra no sábado, com uma visita guiada a edifícios de habitação pública no Fundão.