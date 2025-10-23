Seleção nacional sub19 de futsal estagia e defronta Espanha em Seia

Nos dias 28 e 29 de outubro, São Romão (Seia) vai acolher dois jogos de preparação da seleção nacional sub19 de futsal frente à Espanha. As partidas terão lugar no Pavilhão Gimnodesportivo Padre Martinho.

Os encontros estão agendados para a próxima terça-feira, às 19 horas, e no dia seguinte, às 17 horas. A entrada é livre. O estágio é promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, com o apoio do município de Seia, no âmbito do plano de preparação da seleção sub19 para as próximas competições internacionais.

A realização destes jogos representa «uma oportunidade única para o público da região assistir a futsal de alto nível, protagonizado por jovens atletas que integram o futuro da modalidade em Portugal e Espanha — dois países com grande tradição e prestígio no panorama europeu», realça o município de Seia em nota enviada a O INTERIOR.