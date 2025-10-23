Morreu Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça

Morreu Álvaro Laborinho Lúcio, antigo ministro da Justiça do governo de Cavaco Silva e juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça. Tinha 83 anos.

Ao longo da carreira, destacou-se pela intensa atividade cívica e académica, sendo autor de livros sobre justiça, direitos humanos e cidadania. Ocupou ainda cargos como Procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, Procurador-Geral-Adjunto da República, e diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

Entre 1990 e 1996, exerceu funções como secretário de Estado da Administração Judiciária, ministro da Justiça e deputado à Assembleia da República. Entre 2003 e 2006, foi ministro da República para os Açores, durante o mandato de Jorge Sampaio.

Laborinho Lúcio foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo e da Ordem de S. Raimundo de Peñaforte, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Minho e, em 2023, foi distinguido com a Medalha de Ouro Comemorativa do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Era escritor de romances e foi um dos seis elementos da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.