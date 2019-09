Trancoso acolhe Encontro Europeu da Castanha

O Xº Encontro Europeu da Castanha decorre em Trancoso esta quinta-feira e na manhã de sexta-feira, reunindo mais de 250 congressistas vindos de Espanha, França, Itália e Portugal.

A iniciativa terá lugar no pavilhão multiusos e é organizada pela Associação Portuguesa da Castanha (RefCast), em conjunto com os municípios de Trancoso e de Penedono, que recebe o encontro na tarde de sexta-feira e sábado. De acordo com a RefCast, que está sedeada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), estes municípios são dois dos maiores produtores nacionais de castanha DOP Soutos da Lapa e durante três dias irão reunir especialistas, técnicos, produtores, comercializadores e dirigentes associativos para debater os temas em destaque neste setor. Estão igualmente previstas visitas técnicas a soutos, cooperativas de produtores e empresas que se dedicam à transformação e comercialização da castanha.

Este ano serão abordadas, entre outras temáticas, as podridões e pragas da castanha, «na sequência dos impactos da presença da vespa das galhas do castanheiro nos soutos europeus», referem os promotores no seu site. O Encontro Europeu da Castanha regressa este ano a Portugal, onde já foi realizado em 2010 (Bragança) e 2015 (Vila Pouca de Aguiar e Valpaços). «Trancoso vai ganhar muito com este encontro, primeiro porque o concelho terá mais divulgação a nível europeu, e depois porque se traduzirá em mais conhecimentos técnicos para os nossos produtores», considera o presidente da autarquia. Amílcar Salvador recorda que a castanha é uma fileira importante no município que a autarquia «acarinhou desde a primeira hora, pois estava um pouco envergonhada».

Para tal, contratou a UTAD para «trabalhar com os nossos produtores na melhoria da castanha e dos soutos», refere o edil. Atualmente, o concelho de Trancoso conta com cerca de 900 produtores e integra a região demarcada com a denominação de origem protegida (DOP) Soutos da Lapa. É um dos cinco maiores produtores do país, gerando uma faturação que ronda os 4,5 milhões de euros, e desde 2013 é palco da Feira da Castanha e Paladares de Outono, que tem vindo a transformar-se num dos mais importantes certames dedicados a este fruto no distrito da Guarda. Já a parceria com a UTAD foi renovada até 2023 e vai resultar na implementação do “TRANCASNUT” e na criação de castanheiros in vitro.

O primeiro projeto visa a melhoria do castanheiro e da castanha no concelho através de dois campos experimentais, um dos quais é um souto em que os produtores vão poder acompanhar todo o processo necessário para obter uma boa produtividade. Já a micropropagação in vitro de castanheiros vai revolucionar esta cultura, pois vai gerar árvores com excelentes condições fitossanitárias, que não terão doenças e o seu preço vai baixar rapidamente porque a produção é rápida e em pouco espaço. Nos primeiros três anos de vigência do acordo com a UTAD, que representa um investimento de 110 mil euros – cerca de 22 mil euros por ano –, foram plantados 4.000 novos castanheiros, sendo que o objetivo é plantar 14 mil árvores.