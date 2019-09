Município de Manteigas recebe bandeira da Rede de Cidade de Excelência

Manteigas recebe esta quinta-feira a bandeira da Rede de Cidade de Excelência – Nível III, atribuída ao município pelas práticas inovadoras nos eixos do turismo e regeneração e vitalidade urbana.

A distinção foi concedida pela Rede de Cidades e Vilas de Excelência pelo «meritório trabalho» que o município presidido por Esmeraldo Carvalhinho tem vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação da vila serrana com vista a torná-la «num espaço que promove um turismo dinâmico e com aproveitamento sustentável dos seus recursos naturais, históricos e culturais». A cerimónia está agendada para as 15 horas, nos Paços do Concelho de Manteigas, e contará com a participação de Paula Teles, presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, e de Pedro Ribeiro da Silva, coordenador da Rede Cidades e Vilas de Excelência.

A atribuição da Bandeira de Cidades de Excelência – Nível III deve-se a projetos como a requalificação do Ribeiro da Vila para integrar a plataforma “Manteigas Trilhos Verdes”, o Centro de Criatividade, d’Inovação Social e Biblioteca, bem como a alteração e ampliação do posto de turismo para “Manteigas Welcome Center”. A reabilitação do Bairro Social do Alardo, o Centro de Energia Vida e de Montanha da Serra da Estrela, o Passadiço do Zêzere, a rede “wifi” da vila e a requalificação das escolas do ensino básico são outras ações validadas pela Rede de Cidades e Vilas de Excelência.