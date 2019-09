Festival Chocalhos no fim de semana em Alpedrinha

A vila de Alpedrinha (Fundão) acolhe de sexta-feira a domingo a 18ª edição do Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância.

Durante o evento poder-se-á recordar esta tradição da pastorícia com a caminhada iniciada na Praça do Município do Fundão, seguindo pelos trilhos da Gardunha até a Alpedrinha. Será também a oportunidade para saborear alguma da gastronomia originada pela transumância, como as migas, as caldeiradas com carne e os ranchos. O festival vai divulgar o artesanato pastoril e a música popular e tradicional, mas também as raças autóctones de ovelhas e os cães pastores. A programação dos Chocalhos inclui ainda animação de rua e concertos em diferentes palcos. O destaque deste ano é a atuação dos Diabo na Cruz, no sábado. Organizada pelo município do Fundão, a edição de 2019 tem Castro Daire como região convidada e que apresentará as suas tradições, gastronomia e a história daquele concelho do distrito de Viseu.