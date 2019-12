Trabalhador de 27 anos sofre queda mortal na montagem da tenda de Natal em Trancoso

Um trabalhador de 27 anos morreu, na tarde desta terça-feira, durante a montagem da tenda de Natal, no centro de Trancoso.

A vítima mortal é funcionário de uma empresa de aluguer de estruturas e trabalhava na montagem da tenda quando, por motivos ainda por apurar, caiu de uma plataforma com mais de dez metros de altura. O jovem ainda foi socorrido no local, mas acabou por falecer. No local estiveram os bombeiros, o INEM e uma equipa de psicólogos para apoiar os colegas do trabalhador.