Figueirense não ganha há dois meses

O Figueirense está a passar um mau bocado no Campeonato de Portugal e no domingo voltou a perder, desta vez 4-0 na receção ao Gondomar em jogo da 12ª jornada da série B.

Os visitantes entraram fortes e sentenciaram praticamente a partida logo no início, pois aos dez minutos já venciam por 2-0. O golo inaugural foi marcado aos 2’ por Fausto Lourenço e oito minutos depois foi a vez de Ângelo abalar fortemente as aspirações dos locais. A perder desde muito cedo, a equipa de Figueira de Castelo Rodrigo não foi capaz de tomar conta do jogo frente a um adversário direto na luta pela manutenção. Com a partida controlada, o Gondomar ampliou a vantagem aos 70’, novamente por Ângelo, e estabeleceu o resultado final aos 82’ por Edelino. Foi a nona derrota do Figueirense no campeonato, a sexta consecutiva, onde ocupa o 17º e penúltimo lugar da geral com apenas sete pontos. O adversário deste domingo é a Sanjoanense, quarto classificado, em São João da Madeira.