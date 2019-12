Sp. Covilhã sem medo empata Benfica

O Sp. Covilhã empatou esta terça-feira a uma bola na receção ao Benfica, em jogo da segunda jornada da terceira fase da Taça da Liga.

Num Santos Pinto esgotado, os serranos mostraram garra e mérito e colocaram-se em vantagem logo no início da segunda parte, aos 46′, por Bonani. Contudo, o poderio do Benfica veio ao de cima depois do golo e os encarnados acabaram por empatar a partida aos 82′ por Jota.

Benfica e Covilhã têm os mesmos dois pontos no grupo B, sendo que Vitória de Guimarães e Vitória de Setúbal jogam na quarta-feira. Na última jornada, o Sp. Covilhã defronta o Guimarães e o Benfica jogar em Setúbal.