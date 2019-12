Sp. Covilhã trava Benfica na Taça da Liga

O Benfica empatou 1-1 na visita ao Sp. Covilhã, quinto classificado da IIª Liga, em partida da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga disputada na terça-feira, e adiou o apuramento para a “final four”.

Os encarnados apresentaram-se com uma equipa renovada em relação à partida com o Marítimo, com Rúben Dias a ser o único a repetir a titularidade. Já no Covilhã, Ricardo Soares também fez algumas alterações, com as entradas de Daffé, Mica Silva e Bruno Bolas. A equipa da casa foi a primeira a criar perigo aos 5’, com Adriano Castanheira a rematar para a defesa de Zlobin, na sequência de um erro a meias entre o guardião russo e Rúben Dias. Aos 12’, Gedson Fernandes esteve muito perto de abrir o ativo para o Benfica mas a bola embateu no ferro. Os serranos procuraram responder através de um remate à entrada da área de Bonani, que ainda desviou num defesa e quase enganou Zlobin.

Aos 22’ os jogadores do Benfica pediram grande penalidade por alegada falta de Bruno Bolas sobre Raul de Tomas, mas o árbitro Rui Oliveira mandou seguir. Os locais apostavam tudo nas saídas rápidas em contra-ataque, como aos 25’, só que Tomás Tavares evitou o remate de Adriano Castanheira. Com dificuldade em ligar o seu jogo, os encarnados voltaram a estar perto de inaugurar o marcador à passagem da meia hora. Raul de Tomas recebeu a bola na área, rodou e atirou, mas encontrou Bruno Bolas no caminho. Em cima do intervalo, um remate de Adriano Castanheira saiu a rasar a barra.

Bruno Lage lançou Vinícius para o ataque ao intervalo, no entanto, foi o Sp. Covilhã que chegou ao golo logo após o apito do árbitro: corte defeituoso de Jardel, a bola ressaltou e sobrou para Bonani, que arrancou em direção à área e, perante a saída de Zlobin, rematou colocado para delírio de um Santos Pinto esgotadíssimo. Em desvantagem, o Benfica jogou os seus “trunfos” com as entradas de Pizzi e Taarabt e passou a dominar a partida. Aos 67’, um cruzamento de Nuno Tavares encontrou Vinícius, que cabeceou a rasar o poste. As águias, que só “acordaram” na última meia hora, acabaram por chegar ao empate aos 82’. Livre cobrado na lateral, Rodrigues afastou para a entrada da área e Jota apareceu para rematar de primeira para o 1-1 final.

Covilhã e Benfica somaram dois pontos em dois jogos, enquanto Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, ambos com um ponto, jogaram na quarta-feira. Na próxima jornada, agendada para dia 21, os “leões da serra” jogam em Guimarães e o Benfica viaja até Setúbal.