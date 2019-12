Patinagem: Pedro Craveiro vai colaborar com o NDS

O conceituado treinador Pedro Craveiro orientou um estágio de patinagem artística no sábado, no pavilhão municipal de S. Miguel, na Guarda.

A atividade contou com a participação de 27 patinadoras do NDS, bem como a sua treinadora Ana Cristina Santos e a estagiária Luísa Tejada Nunes. Segundo o clube guardense, a formação marca o início de uma colaboração com o técnico «que se pretende regular, apesar das elevadas despesas associadas, e para a qual a secção de patinagem do NDS e os pais dos atletas estão dispostos a realizar todos os esforços possíveis». Pedro Craveiro conta no currículo mais de 45 atletas medalhados nos campeonatos do mundo e da Europa. É treinador do vice-campeão do mundo júnior 2019 e bicampeão da Europa 2018 e 2019, sendo ainda selecionador/ coordenador técnico da Associação de Patinagem do Porto. Com dois anos de existência, a secção de patinagem artística do NDS conta com cerca de 30 atletas inscritos a aguardar vaga para ingressar na modalidade.