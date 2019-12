Documentário de aluno da UBI vence Festival Ymotion

Rúben Sevivas (na foto), aluno do mestrado em Cinema da UBI, venceu o prémio de melhor documentário do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão, que decorreu no mês passado, com o filme “Direito à Memória”.

A curta-metragem tem como tema central o discurso do general Humberto Delgado no Cine Teatro de Chaves, em 1958. O realizador cruzou imagens do estado atual do histórico edifício da cidade transmontana com a intervenção do candidato às eleições desse ano e opositor ao regime do Estado Novo, que foi gravada e posteriormente ocultada para que não caísse nas mãos da PIDE. Este é o segundo filme de Rúben Sevivas e foi produzido no âmbito da Unidade Curricular de Cinema e Outras Artes, tendo estreado em maio deste ano no Portuguese Short Film Festival, de Nova Iorque. “Direito à Memória” é um dos quatro filmes produzidos por alunos da UBI nomeados para os Prémios Sophia Estudante, um dos mais importantes galardões nacionais da área. O filme de Rúben Sevivas concorre a Melhor Curta-Metragem em Documentário.

Os outros representantes da universidade beirã são “One Minute Show Time”, de Maria Clara Norbachs e Marisa Alves Pedro; e “O Presidente Veste Nada”, de Clara Borges e Diana Agar; na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação. Já “Da Capo”, de Mário de Oliveira, é candidato à Melhor Curta-Metragem de Ficção. Os prémios Sophia são promovidos pela Academia Portuguesa de Cinema – Associação Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas – APACC e os vencedores serão conhecidos no dia 12. «Com estas quatro nomeações, este é um dos anos em que os filmes produzidos no âmbito dos cursos de licenciatura e mestrado estão em maior destaque nos Prémio Sophia Estudante», destaca a UBI.