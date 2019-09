Serra da Estrela já é Geopark UNESCO

«A candidatura da Estrela a Geopark Mundial foi aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO na 4ª. Sessão do Conselho de Geoparks Mundiais, que se reuniu desde sábado até hoje em Gili, na Indonésia», foi hoje anunciado pela Associação Geopark Estrela, através de comunicado.

Após a aprovação, resta agora aguardar o parecer do Conselho Executivo da agência das Nações Unidas, segundo a mesma nota.

Joaquim Brigas, presidente da Associação Geopark Estrela, salienta que «um efeito natural deste primeiro passo será o aumento do potencial turístico, económico e social dos municípios que fazem parte do território», além do favorecimento da qualidade de vida das populações residentes.

A candidatura, preparada inicialmente em 2014, foi oficializada em 2017 com a entrega do dossier de candidatura à UNESCO por parte da Associação Geopark Estrela (AGE). Desta entidade, sediada nas instalações do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), fazem parte os municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia. Também o IPG e a UBI são membros desta associação.

Saiba mais na edição em papel de O INTERIOR.