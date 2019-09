Triatleta de Clube do Fundão completa Ironman de Copenhaga

Miguel Costa, do Clube de Triatlo do Fundão, concluiu a prova Triatlo Ironman de Copenhaga (Dinamarca) com o tempo de 11h14m e bateu o seu recorde pessoal em 45 minutos. A competição, marcada por condições climatéricas adversas com vento e chuva, pôs à prova 2.700 participantes, que tiveram de completar 3,8 quilómetros de natação, 180 quilómetros de ciclismo e 42,2 quilómetros de corrida. O triatleta do clube fundanense terminou no 984º lugar, entre 2.260 participantes, e foi 394º no grupo de idades.