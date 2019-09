Produção de vinho aumenta 35 por cento na Beira Interior

A produção de vinho na Beira Interior deve registar este ano um aumento de 35 por cento face a 2018, adianta o presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVRBI).

«Houve alguns prejuízos de geada numa fase muito inicial, mas não foram muito significativos e portanto esperamos ter um ano de produção mais ou menos normal. Este acréscimo não é mais do que o decréscimo que tivemos, sobretudo no ano passado, principalmente devido à incidência de míldio e também ao escaldão registado em agosto de 2018», referiu Rodolfo Queirós.

Em termos qualitativos, as previsões também apontam para um ano «bastante bom», com o presidente da CVRBI a admitir que a chuva que caiu há cerca de quinze dias contribuiu para «a reposição dos teores de humidade nos solos, para que as uvas tivessem uma maturidade mais correta».

A Comissão Vitivinícola aponta para uma colheita de «cerca de 21 milhões de litros de vinho» – cerca de 28 milhões de quilos de uvas – de Denominação de Origem Controlada (DOC) Beira Interior, Indicação Geográfica (IG) Terras da Beira e vinhos de mesa.

Rodolfo Queirós acrescentou que alguns produtores da zona sul da Beira Interior já começaram a vindimar, mas na zona norte as vindimas só estarão «em força dentro de uma semana, mais ou menos».