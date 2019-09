Espanhol Roberto Gómez vence na barragem do Caldeirão

Roberto Gómez (Artrogal) dominou o Campeonato Norte de Clubes de Triatlo de Média Distância, que decorreu no sábado na zona da barragem do Caldeirão, na Guarda.

O espanhol completou os 2 quilómetros de natação, 60 quilómetros de ciclismo e 15 quilómetros de corrida em 3h24m32s. Três minutos e 12 segundos depois cortou o meta o compatriota José Javier Lopes (individual), enquanto o português Pedro Oliveira (GD GOMA) foi terceiro classificado e o melhor triatleta nacional em 3h30m02s. O guardense Nuno Lemos (individual) foi o melhor classificado da região ao terminar na nona posição da geral absoluta com o tempo de 3h55m17s. Em femininos ganhou Joana Cunha (Clube de Triatlo de Viseu) em 4h32m12s nas mesmas distâncias. O GD GOMA foi a melhor equipa em prova. Na modalidade de triatlo promoção (1 quilómetro de natação, 23,2 quilómetros de ciclismo e 5 quilómetros de corrida) venceu Filipe Henriques (não federado), à frente de João Soares (Clube de Triatlo de Viseu) e de Vítor Penetra (não federado), segundo e terceiro classificados respetivamente.

Nesta modalidade, Pedro Teixeira Ribeiro (Guarda Runners, não federado) terminou na sétima posição da geral. Beatriz Alves (não federada) foi a melhor das senhoras. No duatlo promoção, o atleta não federado Ricardo Simão, do Polis Fitness Club (Guarda) foi o primeiro a terminar os 2,5 quilómetros de corrida, 25 de ciclismo e mais 5 quilómetros de corrida. O colega de equipa Hugo Fial foi segundo e Bruno Abreu (Guarda Runners) terceiro. Já a dupla António Moreira/ João Paulo Ferreira (ACR Senhora Desterro) ganhou a prova de estafetas, seguida de Filipe Santos/ Pedro Martins (Pulgas Gourmet) e de Daniel Augusto/ Manuel Lopes (Imoaugusto Team). Integrada no programa de atividades “Verão em Alta”, a competição foi organizada pela Câmara da Guarda, com o apoio da Delegação Norte da Federação de Triatlo de Portugal.