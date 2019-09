Sp. Covilhã lidera IIª Liga só com vitórias

O Sp. Covilhã soma e segue no topo da IIª Liga. A equipa orientada por Ricardo Soares obteve no domingo, em Viseu, a quarta vitória consecutiva nas jornadas já disputadas e lidera isolada o campeonato com 12 pontos, oito golos marcados e apenas um sofrido. É o melhor arranque de sempre dos serranos neste escalão.

Na quarta jornada, o Covilhã derrotou o Académico de Viseu no Fontelo por 3-1, um resultado que é fruto da sua eficácia perante um adversário que ainda não tinha sofrido golos na prova. A primeira parte do encontro foi de domínio repartido, tendo aproveitado mais aos visitantes, que inauguraram o marcador aos 12’. Bonani aproveitou da melhor forma o “brinde” do guardião local Ricardo Janota, que bateu mal um pontapé de baliza e colocou a bola nos pés do médio brasileiro, que rematou cruzado para o fundo das redes. O golo afetou os viseenses, que de seguida protagonizaram várias falhas defensivas desaproveitadas pelos covilhanenses. O Académico recompôs-se a meio do primeiro tempo e passou a dominar, tendo conseguido o empate aos 38’, num livre direto de Carter, que bateu forte sem hipóteses para Carlos Henriques.

A toada ofensiva e dominadora dos locais prosseguiu no início do segundo tempo, mas sem consequências. Pelo contrário, foi o Covilhã que marcou aos 69’, com Zarabi a desviar ao segundo poste um livre marcado na esquerda por Daniel Martins. Volvidos cinco minutos os visitantes ficaram reduzidos a dez unidades após a expulsão de Rodrigo, que viu o segundo amarelo. Quem aproveitou foi o Académico, que aumentou a pressão para dar a volta ao resultado sem, contudo, criar grandes oportunidades. Só que o líder da IIª Liga tinha a sorte do seu lado e estabeleceu o resultado final nos descontos, aos 95’, graças a um autogolo de Tiago Almeida quando Adriano se preparava para finalizar uma transição rápida de Kukula. O campeonato pára este fim de semana e regressa dia 15, quando o Sp. Covilhã recebe o Leixões, atual 11º classificado.