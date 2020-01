Inscrições abertas para participar na feira do queijo de Seia

Já estão a decorrer as inscrições para participação na 43ª Feira do Queijo de Seia, que vai ter lugar de 22 a 25 de fevereiro no edifício do mercado municipal e área envolvente.

O prazo termina dia 27 deste mês e os interessados devem inscrever-se diretamente no Gabinete de Apoio à Vereação ou através de email para feiradoqueijo@cm-seia.pt. O certame é «uma imagem de marca do município e da região», refere a autarquia, que organiza em parceria com a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, a Associação Nacional Criadores Ovinos Serra da Estrela, a Liga dos Amigos e Criadores do Cão Serra da Estrela e a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha.