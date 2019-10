Recolha de resíduos sólidos urbanos com novos contentores em Fornos de Algodres

A Câmara de Fornos de Algodres anunciou que reforçou a rede de recolha de resíduos sólidos urbanos com a colocação de novos contentores e a substituição de alguns que se encontravam em mau estado.

Segundo o município, os novos contentores apresentam a mensagem “Seja Consciente, Pense no Ambiente”, com o objetivo de «elucidar os munícipes a reforçar as boas práticas ambientais e, por sua vez, as boas práticas de sustentabilidade». Estes recetáculos foram adquiridos após o levantamento das necessidades pelos serviços externos da autarquia.