David Rodrigues renovou com a Rádio Popular-Boavista

O guardense David Rodrigues renovou com a equipa da Rádio Popular-Boavista por mais uma época, a sexta ao serviço dos axadrezados.

O ciclista de 28 anos iniciou a sua carreira como profissional na Rádio Popular-Boavista depois de ter ganho o Prémio da Juventude da Volta a Portugal, em 2014, ao serviço da seleção sub-23. Cinco anos depois David Rodrigues foi sétimo da última edição da principal prova de ciclismo no nosso país num ano em que esteve em destaque com vários “top ten” em corridas e grandes prémios nacionais e internacionais. «David Rodrigues tem vindo em crescendo nas últimas temporadas, sendo um dos ciclistas mais acarinhados dos aficionados da equipa devido ao seu espírito atacante, e uma das principais figuras desportivas da cidade da Guarda», refere a RP-Boavista, que terá dez ciclistas na presente temporada.

«Eles não me permitiram a saída», diz, meio a brincar, David Rodrigues, segundo o qual a renovação aconteceu porque a equipa axadrezada «cobriu todas as propostas das equipas que me tentaram contratar». Para continuar, «contou também o facto de me sentir bem na RP-Boavista e de quererem apostar em mim no futuro, dando-me mais relevo na equipa. É bom sentir esse carinho e essa confiança», acrescenta o guardense. Daniel Silva, João Benta e David Rodrigues serão as figuras de proa da formação boavisteira na nova época. Quanto a objetivos, o ciclista da cidade mais alta aponta à Volta a Portugal e ao Campeonato Nacional de estrada. «Uma vitória na Volta tem-me fugido nas últimas edições, mas em 2020 vou tentar ganhar na Serra da Estrela ou na Senhora da Graça. Depois se verá em termos de classificação geral», disse David Rodrigues a O INTERIOR.

Para o ano, o guardense quer também «lutar pelos primeiros lugares» no Campeonato de Portugal, «dar nas vistas» em provas internacionais, como a Volta às Astúrias, em Espanha, e alcançar «bons resultados» nas corridas e grandes prémios nacionais. De resto, os resultados deste ano já garantiram ao corredor da RP-Boavista um «estatuto diferente» no pelotão nacional, que o próprio atribui mais «à idade e à experiência».