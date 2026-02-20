Paulo Fernandes diz que tempestades causaram «entre 5 a 6 mil milhões de euros» de prejuízos na região Centro

O presidente da estrutura de missão “Reconstruir a Região Centro”, Paulo Fernandes, afirma que as tempestades que assolaram Portugal continental provocaram prejuízos entre os cinco e os seis mil milhões de euros na região Centro.

«Se 2,5 mil milhões de euros resolverem o problema das empresas e o problema das habitações, seria espetacular«, disse o antigo autarca do Fundão em entrevista ao jornal “Público” desta sexta-feira.

«Mas, depois, temos de somar a isso toda a vertente dos equipamentos públicos que estão totalmente destruídos, a parte agroflorestal… Falar de 5.000 a 6.000 milhões (de euros de prejuízos) não é nada que não esteja dentro do espetro deste desastre ambiental, social, económico, infraestrutural e, no limite, nacional», acrescentou .

Na entrevista, Paulo Fernandes descreve um «dano gigantesco» nos distritos de Leiria e Coimbra e afirma que «esta é a maior catástrofe natural da história contemporânea do nosso país».