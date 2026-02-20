Feira do Queijo de Celorico da Beira já começou

Já abriu a Feira do Queijo de Celorico da Beira, a autodenominada “capital do Queijo Serra da Estrela”, para «homenagear, aclamar e valorizar o queijo, produto endógeno de excelência, e celebrar a sua identidade».

A 47ª edição do certame prolonga-se até domingo no mercado municipal e área envolvente. Além da venda e provas de queijo, considerado uma das 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa, a feira inclui uma mostra de ovinos Serra da Estrela, oficinas gastronómicas, degustações de vinho, o tradicional almoço-convívio, artesanato, gastronomia, uma prova de BTT, uma caminhada e a apresentação da nova Rede de Percursos Pedestres do concelho e do Centro Cyclin’.

A autarquia, que organiza, vai também aproveitar a ocasião para divulgar os projetos do edifício multiusos de apoio ao mercado municipal, da Loja do Cidadão e da alteração do edifício da antiga Escola Profissional para Serviços Públicos.

O município preparou ainda animação de rua, infantil e musical para os três dias do certame, que tem como cabeças de cartaz os Resistência (sexta-feira), Nuno Ribeiro (sábado) e os grupos 7 Saias e 4 Mens (domingo). Pelo pavilhão do mercado municipal de Celorico da Beira vão também passar grupos de concertinas e de bombos, o projeto “Smells Like 90’s”, bem como os Dj’s Kura, Sayless e Nuno’s, a quem cabe fechar as noites de sexta e sábado.