Inov Rural realiza evento de “networking” na Mêda

A Inovterra – Associação para o Desenvolvimento Local realiza esta sexta-feira (16 horas), na Casa Municipal da Cultura da Mêda, o evento de “networking” do projeto Inov Rural.

O objetivo é reunir mulheres do meio rural, entidades locais e diversos agentes do território, para partilha de experiências, reforço de redes de contacto e surgimento de novas oportunidades de cooperação. A iniciativa contará com a presença de convidadas com percursos relevantes nas áreas da liderança, inovação e desenvolvimento rural, que irão partilhar as suas experiências e refletir sobre o papel fundamental das mulheres na valorização e dinamização dos territórios rurais. «Ao longo da sessão serão dinamizados momentos de interação e partilha estruturada, permitindo às participantes identificar desafios comuns, explorar soluções e trocar boas práticas num ambiente colaborativo e inclusivo», adiantam os promotores. O projeto Inov Rural é promovido pela Inovterra – Associação para o Desenvolvimento Local com a parceria da Câmara de Trancoso, Câmara da Mêda, Junta de Freguesia de Valdujo, CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, CIM Beiras e Serra da Estrela, AJAP – Associação de Jovens Agricultores de Portugal, Escola Profissional de Trancoso e Renovinvest – Energias Renováveis, SA.