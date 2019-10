O vinho como promotor da «região e não apenas Pinhel»

O Beira Interior – Vinhos e Sabores” marca este ano o lançamento de Pinhel como “Cidade do Vinho 2020”. A feira vinícola vai decorrer de 15 a 17 de novembro conta com 60 produtores e expositores.

Promover a «região e não apenas Pinhel», é o mote do Beira Interior – Vinhos & Sabores que este ano se realiza de 15 a 17 de novembro no Centro Logístico da “Cidade Falcão”. A afirmação é do autarca Rui Ventura, que, na apresentação do evento na passada quinta-feira, na Adega 23, em Sarnadas de Ródão (Vila Velha de Ródão), sublinhou por várias vezes a importância de unificar a região através do vinho. «O nosso objetivo nunca foi promover Pinhel, mas sim a marca da Beira Interior», sublinhou o edil, para quem «a estratégia sempre foi muito mais do que estar fechado nas cancelas do concelho».

Nesta edição, que marcará o lançamento de Pinhel como “Cidade do Vinho 2020”, o evento vai acontecer em dois pavilhões e contará com a participação de 30 produtores de vinho e 30 expositores de sabores, entre os quais alguns restaurantes da Beira Interior. A feira irá abrir portas aos profissionais às 14 horas e ao público em geral às 18 horas. Estarão presentes importadores e distribuidores da Polónia, Espanha, Estados Unidos da América e Alemanha, criando assim «condições aos participantes para gerar novos negócios», acrescentou Rui Ventura. A inauguração oficial está marcada para as 21 horas de 15 de novembro.

Além do Salão de Vinhos e da mostra gastronómica regional, haverá provas comentadas de vinhos e sessões de “showcooking”, animação musical e a gala de entrega dos prémios Vindouro/ Vinduero, que distingue os melhores néctares da Península Ibérica. A cerimónia contará com a presença de cerca de 400 convidados. Durante os três dias do certame será também constante a presença de críticos e comercializadores de vinho.

Rodolfo Queirós, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), anunciou que o habitual seminário do certame terá como tema “Cooperativismo no século XXI” e contará com a participação, entre outros, de António Gonçalves, presidente da Fenadegas – Federação Nacional de Adegas Cooperativas, e Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal. O responsável destacou ainda a evolução do evento desde a sua criação – há cinco anos – para afirmar que «poucos acreditariam que atingisse a dimensão que hoje tem». O Beira Interior – Vinhos e Sabores é organizado pela Câmara de Pinhel e CVRBI. Tem um custo de 80 mil euros, suportados na totalidade pela autarquia. «É um investimento que fazemos e que tem como retorno a garantia de continuidade dada aos produtores» e também «a venda dos vinhos de Pinhel», justificou Rui Ventura.

Novos eventos para dinamizar vinhos da região

Na quinta-feira foram reveladas as novas iniciativas que a CVRBI e o município de Pinhel estão a preparar. Com o pretexto da unificação regional, Rodolfo Queirós destacou a já anunciada criação da “Rota dos Vinhos da Beira Interior”.

«Esta rota de territórios terá o vinho como locomotiva» e poderá contar com a participação dos municípios que «quiserem estar envolvidos», referiu o presidente da CVRBI.

Outro projeto é o “Beira Interior Gourmet”, um concurso gastronómico que vai aliar a indústria regional de vinhos à gastronomia tradicional. «No início do próximo ano vamos dar corpo a essa ideia que já está pensada», adiantou o responsável, segundo o qual a iniciativa terá «regras claras» de classificação de menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa, que «serão acompanhados de vinhos da região» e depois avaliados por um júri. O concurso deverá incluir os 20 municípios da região, segundo o mesmo responsável. «Felizmente nunca pensámos nas capelinhas, mas sim na região como um todo», salientou.