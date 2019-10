BTT: Os melhores do mundo no Meda 100 Marathon

Mais de um milhar de betetistas participam no domingo no Meda 100 Marathon, que integra o calendário da União Ciclista Internacional (UCI) com a categoria C3 Race.

A prova de Cross Country Marathon (XCM) é organizada pelo Mozinho Aventura, em parceria com o município de Mêda, e será disputada nas modalidades de maratona (95,2 quilómetros para masculinos e 79,5 quilómetros para femininos), “Open” (79,5 quilómetros) e “half open” (46,6 quilómetros). Os atletas com licença UCI de alta competição poderão pontuar para o ranking internacional e disputar um total de 4.000 euros em prémios monetários destinados aos melhores classificados. Este ano, a corrida “Open” é exclusivamente reservada aos participantes que, com idade igual ou superior a 19 anos, tenham licença de cicloturista/ betetista ou não possuam licença decompetição emitida por uma federação nacional filiada na UCI. Na última edição, realizada em maio de 2018, foram vencedores o holandês Robbert Nijs e a britânica Charlotte Davies.

O Meda Marathon surgiu em 2009 como prova de lazer, mas no ano seguinte já integrou um campeonato regional e, em 2011, recebeu o Campeonato Nacional de Maratonas (XCM). Em 2012 e 2013 a prova integrou a Taça de Portugal de Maratonas (XCM) e não se realizou em 2014, quando a Mêda acolheu a Taça de Portugal de Duatlo BTT. A candidatura ao circuito mundial UCI World Marathon Series, equivalente à Taça do Mundo, foi aceite em 2015 e este será o quinto ano consecutivo com esse estatuto.