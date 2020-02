Nacional de Supercross agendado para 25 de julho em Fernão Joanes

Fernão Joanes (Guarda) vai acolher este ano, pela primeira vez, o Nacional de Supercross, que terá lugar na noite de 25 de julho. A organização da prova é a grande novidade do plano de atividades da Associação Cultural e Recreativa local.

O calendário foi apresentado no sábado e dele consta a etapa portuguesa do Campeonato Europeu de Motocross, a 23 e 24 de maio, bem como um projeto de música e teatro de envolvimento comunitário que contará com a participação os habitantes das várias freguesias da Encosta da Serra da Estrela (Maçainhas, Corujeira, Trinta, Videmonte, Meios, Fernão Joanes e Vale de Estrela). A ACR de Fernão Joanes participará ainda, em junho, no VI Encontro de Comunidades, um intercâmbio com a associação Juventude Candelária, da Ilha de S. Miguel (Açores), entre outras atividades programadas para 2020. Para António Bico, presidente da direção da coletividade, o projeto de supercross e a criação de uma pista para a prática da modalidade no antigo campo de futebol da freguesia representa «o trabalho sério e voluntário que a Associação tem vindo a realizar ao longo dos últimos anos e que se reflete no apoio constante das entidades públicas e privadas». A construção da pista vai contar com um apoio de 15 mil euros da Câmara da Guarda e de 13.500 euros do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).