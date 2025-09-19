Muralhas com História regressa hoje a Sortelha

O “Muralhas com História” regressa esta sexta-feira à aldeia histórica de Sortelha, no município do Sabugal, e decorre até domingo. É a 13ª edição do evento que recorda as vivências do reinado de D. Afonso quarto – O bravo, que ascendeu ao Trono de Portugal em 1325.

O cenário dentro do ‘Muralhas com História’ permite aproveitar o património, dar-lhe vida e criar um ambiente ímpar e de forte expressividade.

Até domingo Sortelha volta ao quotidiano medieval com a recriação histórica, mercado medieval, acampamento militar, ofícios e vivências, cetraria e animais da quinta e muito mais. E espera-se que passem pela aldeia histórica de Sortelha, nos três dias de “Muralhas com História” entre 5 a 6 mil pessoas.