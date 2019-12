Moreira de Rei tem maior necrópole de sepulturas antropomórficas da Península Ibérica

A aldeia de Moreira de Rei (Trancoso) tem a maior necrópole de sepulturas antropomórficas da Península Ibérica, tendo sido recentemente descobertas cerca de 550 em redor da Igreja de Santa Marinha.

As escavações foram realizadas por um grupo de arqueólogos, que descobriram sepulturas de adultos e de crianças escavadas na rocha em redor daquele templo datado do século XII e classificado como Monumento Nacional desde 1932. Segundo Maria do Céu Ferreira, arqueóloga da autarquia, este «grande cemitério medieval» datará entre os séculos VIII-IX e XII-XIII. A responsável admite que «ainda apareçam mais» sepulturas, uma vez que as escavações prosseguem. O seu elevado número surpreendeu os arqueólogos, bem como o facto de ainda existirem no local muitos vestígios de ossadas humanas. As escavações junto à Igreja de Santa Marinha foram iniciadas em agosto de 2018 e envolveram quatro arqueólogos e uma antropóloga, mas o número de técnicos será reforçado no início de 2020, quando as prospeções forem retomadas.

A intervenção é da responsabilidade do município de Trancoso, no âmbito do projeto de requalificação do largo e da igreja, num investimento de 140 mil euros. O plano prevê o arranjo e a valorização da igreja e da área envolvente, bem como a criação de um Centro de Interpretação da necrópole no interior do monumento.