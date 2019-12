Salvador Sobral, Bruno Nogueira e Fernando Daniel entre os próximos destaques do TMG

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) apresentou esta manhã o programa para os primeiros meses do próximo ano.

Salvador Sobral é um dos grandes destaques, com espetáculo marcado para dia 3 de a bril, o mês em que o TMG celebra 15 anos.

A “efeméride” será comemorada oficialmente no dia 25, data em que os portugueses Resistência regressam à Guarda. O mês de aniversário será ainda o pretexto para exposições e exibições dedicadas ao percurso deste espaço cultural. De um modo geral, a agenda, que se estende de janeiro a abril de 2020, inclui reconhecidos artistas musicais, projeções cinematográficas, teatro, dança e projetos culturais locais.

Entre os grandes nomes da música, destaque para os já anunciados Black Mamba, que pisam o palco do Grande Auditório do TMG a 25 de janeiro, antes da banda Capitão Fausto, que atua dia 30.

Janeiro será também o mês do regresso de Bruno Nogueira, que trará o seu espetáculo de stand-up comedy “Depois do Medo” no dia 17 do primeiro mês do ano. Em fevereiro, será a vez do cantor português Fernando Daniel, que atua dia 15. No dia 24, no âmbito do evento municipal “Guarda Folia”, está marcado o espetáculo humorístico “Casal da Treta”, com Ana Bola e José Pedro Gomes.

O mês de Março traz o tributo a David Bowie por Jorge Vadio and The Starmen, no dia 12.

Além dos programas culturais o TMG dá ainda destaque ao «serviço educativo», que inclui várias iniciativas didáticas destinadas às crianças e jovens estudantes da Guarda.

