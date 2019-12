Cratera fecha estrada entre Videmonte e Prados

A estrada que liga Videmonte (Guarda) à localidade de Prados, já no concelho de Celorico da Beira, na Serra da Estrela, está interditada ao trânsito devido ao desabamento de parte da via por causa da chuva intensa que caiu nos últimos dias.

Segundo o presidente da Junta de Videmonte, Afonso Proença, no local «há uma cratera enorme, onde cabe um camião». O incidente ocorreu perto de Prados, numa zona sobranceira à aldeia, e terá sido provocado pela força da água durante a madrugada. Foi um automobilista que circulava no local que deu o alerta.

Os serviços do município de Celorico da Beira já se encontram no terreno, mas tudo indica que a resolução do problema demore «alguns dias», admite o autarca da localidade vizinha, segundo o qual esta estrada «faz muita falta», pois «há muita gente de Videmonte que trabalha no concelho de Celorico da Beira, e vice-versa». (foto BV Celorico da Beira)