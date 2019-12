Seia: Conhecidos projetos vencedores do Orçamento Participativo Escolar

As escolas de Tourais/Paranhos, Guilherme Correia de Carvalho, Secundária de Seia e o jardim de infância da Misericórdia de Seia são as vencedoras do Orçamento Participativo Escolar 2019/20.

Os projetos escolhidos foram anunciados pelo município na segunda-feira. A quarta edição desta experiência de cidadania participativa ao nível das escolas registou «um forte envolvimento da comunidade», tendo sido validados 3.387 votantes. Dos nove projetos propostos, “Brincar na Escola c/+ Segurança”, que contempla a alteração de vidros e colocação de vedação externa na Escolas de Tourais – Paranhos, foi a proposta mais votada (687 votos). Já o “Polivalente + Atraente”, que visa tornar o polivalente da secundária de Seia mais acolhedor, nomeadamente com a aquisição de mobiliário, registou a segunda maior votação (660), seguido de “Aprender na e com a Natureza II”, proposta para criação de um anfiteatro ao ar livre nos espaços e logradouro da EB 2,3 Dr. Guilherme Correia de Carvalho (542 votos).

Foi igualmente validada pela comunidade (com 476 votos) o projeto para a instalação de uma cobertura na Entrada Principal da Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Seia. O OP Escolas destina cinco mil euros a cada um dos projetos vencedores, num total de 20 mil euros. Trata-se de um incentivo ao envolvimento dos alunos nas decisões que afetem os seus interesses e os da escola, fomentando o espírito cívico e o sentido democrático nos mais novos.