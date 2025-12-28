Moradores do centro histórico de Pinhel fazem presépio na Igreja de Santa Maria do Castelo

A Associação dos Moradores e Proprietários do Centro Histórico de Pinhel montou um presépio na Igreja de Santa Maria do Castelo, no “coração” da “cidade-falcão”, onde já pode ser visitado.

A ideia surgiu para assinalar a época natalícia e «valorizar a Igreja de Santa Maria do Castelo — a Igreja Matriz de Pinhel», adiantam os promotores numa nota enviada a O INTERIOR. O presépio, «de carácter modesto», integra figuras cedidas por uma família amiga da associação e do centro histórico. «O seu principal significado reside não apenas no simbolismo do presépio em si, mas também no facto de estar integrado num dos templos mais emblemáticos da cidade», acrescenta a associação.

Amontagem privilegiou o uso de materiais naturais, uma iluminação discreta e um cuidado especial com o simbolismo de cada elemento, respeitando o carácter histórico e religioso da igreja, cedida pela Paróquia de Pinhel para o efeito. «Mais do que cumprir uma tradição, esta iniciativa pretende valorizar o património do centro histórico de Pinhel, reforçar o sentimento de comunidade e criar um ponto de encontro para residentes e visitantes, permitindo a todos fruir da igreja mais antiga da cidade», realça a Associação dos Moradores e Proprietários do Centro Histórico de Pinhel, fundada em abril deste ano.

O presépio pode ser visitado este domingo, das 18 às 20 horas; e nos dias 3 e 4 de janeiro de 2026, entre as 10h30 e as 11h30 e das 16 horas às 17h30.