Figueirense tropeça em Aguiar da Beira e atrasa-se na Iª Liga Distrital

O Figueirense (na foto) atrasou-se na perseguição ao líder Guarda FC após empatar 1-1 em Aguiar da Beira este domingo, na 11ª jornada da Iª Liga Distrital da AF Guarda.
Já o Vilanovenses, terceiro classificado, recebeu e venceu o Fornos de Algodres por 3-1, enquanto o Sporting Celoricense foi ganhar 1-0 a Foz Côa e o Trancoso concedeu um empate caseiro a duas bolas frente ao Vila Cortês do Mondego.
Por último, o São Romão goleou em casa o Sporting da Mêda por 6-2. Em jogos antecipados, o Guarda FC também tinha goleado o Vila Franca das Naves por 11-0 e o Sporting do Sabugal foi ganhar 1-0 a Vilar Formoso.
O Guarda FC lidera com 31 pontos, mais cinco que o Figueirense (26). O Vilanovenses fecha o pódio com 23 pontos, enquanto o Celoricense é quarto com 20 e o Sabugal é quinto classificado com 19.
No fundo da tabela, o Foz Côa é 12º e antepenúltimo com 7 pontos, à frente do Vilar Formoso (13º com 5 pontos) e do “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves (14º com 3).
