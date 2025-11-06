Incêndio deflagrou esta tarde na fábrica de reciclagem têxtil Jomafil

Um incêndio deflagrou esta tarde, pelas 15 horas, na fábrica de reciclagem têxtil Jomafil, em Vales do Rio, no município a Covilhã. As chamas foram combatidas por cerca de 60 operacionais, apoiados por duas dezenas de viaturas. Não houve feridos.
