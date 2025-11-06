Beira Interior – Vinhos & Sabores regressa a Pinhel de 21 a 23 de novembro

Cerca de 50 expositores voltam a marcar presença na 10ª edição do Beira Interior – Vinhos & Sabores, que terá lugar em Pinhel de 21 a 23 de novembro, numa organização do município local, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

O evento foi hoje apresentado no Brasão Dourado, o mais recente empreendimento turístico da “cidade-falcão”, gerido por Catarina Dourado. O certame vai decorrer no Centro Logístico de Pinhel, onde haverá também concertos, gastronomia, degustações de produtos regionais e sessões de “showcooking” com Diogo Rocha, chef executivo do restaurante Mesa de Lemos, em Silgueiros (Viseu), distinguido com uma estrela Michelin, e jurado do programa televisivo “Masterchef”, e Joana Barrios, autora do livro “O da Joana” cujas receitas fáceis deram origem a um programa no canal 24Kitchen.

Já Valéria Zeferino, subdiretora da Revista Vinho – Grandes Escolhas, e os enólogos Tiago Macena, Ângela Marin, Jenny Silva e Patrícia Santos vão orientar as provas comentadas de vinhos durante o fim de semana. Este ano, a novidade é o seminário/workshop “Pinhel em Essência. Uma viagem olfato-vínica pela alma da Beira Interior”, dinamizado por Cláudia Camacho, a primeira perfumista independente de Portugal, que proporcionará uma viagem sensorial pelos vinhos da região.

Por sua vez, a artista Ekaterina Zavodun Pereira protagonizará uma performance de pintura ao vivo com vinho.

«Com esta iniciativa, a Câmara de Pinhel pretende criar dinâmica na economia local, no território e na promoção dos nossos produtos endógenos, com destaque para os vinhos da Beira Interior, que são cada vez mais reconhecidos pela sua qualidade e versatilidade», afirmou Daniela Capelo, presidente da Câmara de Pinhel, na apresentação do certame.

A comemorar dez edições, o Beira Interior – Vinhos & Sabores «ajudou-nos a alavancar a marca da Beira Interior e foi uma aposta ganha», considerou Rodolfo Queirós, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), para quem, com esta atividade, a região «ganhou uma notoriedade que não tinha».

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.