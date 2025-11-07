Incêndio em fábrica têxtil de Vales do Rio (Covilhã) em fase de rescaldo

Está em fase de rescaldo o incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, na empresa têxtil Jomafil, em Vales do Rio (Covilhã), e destruiu por completo um pavilhão de produção e danificou outro. Não se registaram vítimas, pois os funcionários conseguiram sair em segurança das instalações.

«O incêndio está em fase de rescaldo desde as 22 horas, permanecendo no local os meios necessários para vigilância e concluir os trabalhos», adiantou fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela a O INTERIOR.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 10h25 estavam no local 28 operacionais e 12 viaturas. O alerta para o incêndio tinha sido dado às 15h02 de quinta-feira e pelas 18h58 o fogo foi dado como dominado. O combate às chamas mobilizou bombeiros das corporações da Covilhã, Castelo Branco, Belmonte, Fundão, Guarda, Gonçalo e Famalicão da Serra.

A laborar há 55 anos, a Jomafil produz feltros e recicla resíduos têxteis, empregando atualmente 25 trabalhadores. As causas do incêndio vão ser apuradas pelas autoridades.