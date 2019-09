Hotel da Casa do Rio contribui para prémio Douro + Sustentável da Quinta do Vallado

A Quinta do Vallado conquistou o prémio Douro + Sustentável na categoria Enoturismo graças ao projeto do Hotel da Casa do Rio, em Vila Nova de Foz Côa.

Estes galardões surgiram pela primeira vez este ano, integrados na sexta edição do Port Wine Day (Dia do Vinho Porto), uma iniciativa do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto que terminou no passado dia 11, em Lamego. A Quinta do Vallado foi distinguida devido à «transformação da casa senhorial datada de 1733 num hotel vínico» dentro do perímetro da referida propriedade, localizada no Baixo Corgo, e à posterior abertura do Hotel da Casa do Rio, em Castelo Melhor, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. As duas unidades hoteleiras materializam a «oferta do projeto de enoturismo dos tetranetos de Dona Antónia Adelaide Ferreira» e têm como denominador comum o «respeito pela natureza, conservando os processos biológicos integrados essenciais aos ecossistemas». A Real Companhia Velha, na categoria Viticultura, os enólogos Luísa Borges (Revelação) e Mateus Nicolau de Almeida (Enologia) foram outros dos premiados com o Douro + Sustentável.

«Tais distinções premeiam projetos que conseguiram destacar-se na preservação do território duriense», com ênfase na «promoção da vitalidade da região, do esforço das comunidades locais e do envolvimento de todos na salvaguarda de uma paisagem única», justificou o IVDP em comunicado. O Instituto acrescenta que este Port Wine Day teve como objetivo «festejar os 263 anos da Região Demarcada do Douro que, e para além dos socalcos, das vinhas e do rio, abarca também o vasto património arquitetónico e monumental».