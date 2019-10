Homem detido por maus-tratos aos pais em Foz Côa

Um homem de 25 anos foi detido por violência doméstica, esta terça-feira, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. De acordo com o Comando Territorial da GNR Guarda, no âmbito de uma investigação verificou-se que o suspeito «ameaçava os seus pais de 45 e 46 anos, manifestando comportamentos agressivos quando recorria ao consumo de álcool», razão pela qual foi cumprido o mandato de detenção.

O indivíduo foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa no mesmo dia, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência e obrigatoriedade de tratamento ao alcoolismo.