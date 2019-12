Gouveia: Tertúlia e novas exposições nos 12 anos do Museu da Miniatura Automóvel

O Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia comemora hoje 12 anos com visitas guiadas e a inauguração das exposições das coleções “Uma Família Portuguesa”, “Miniaturas de Automóveis LEGO” e “Miniaturas BMW Art Car”.

O programa inclui também uma tertúlia na Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira em que participam os pilotos Jorge Ortigão (campeão de ralis), Joaquim Santos (campeão nacional) e Rui Madeira (campeão mundial), que também falará sobre os dez anos do Clube Serra a Fundo, a secção de desportos motorizados da AssociaSãoJulião. No final haverá uma sessão de autógrafos. O Museu da Miniatura Automóvel possui uma coleção permanente com 3.500 miniaturas e já acolheu 40 coleções temporárias, tendo recebido cerca de 72 mil visitantes.