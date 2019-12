Atletismo: Grande Prémio da Conceição no domingo

A 26ª edição do Grande Prémio de Atletismo da Conceição/ “Zé Espanhol” corre-se no domingo, numa organização da União de Freguesias da Covilhã e Canhoso.

A prova é aberta à participação de atletas de todos os escalões etários, federados o não. A corrida principal, destinada a juniores, seniores e veteranos, tem 9.200 metros num percurso que ligará a sede da Junta no Canhoso ao Jardim Público, na Covilhã. Haverá prémios para todos os participantes e prémios coletivos para as equipas melhor classificadas. Organizada em conjunto com o município da Covilhã e a Associação de Atletismo de Castelo Branco, o grande prémio presta homenagem ao antigo atleta da freguesia, “Zé Espanhol”.