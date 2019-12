Serra da Estrela: ADRUSE tem 4 milhões para apoiar investimentos na região

A ADRUSE prevê apoiar iniciativas de investimento nos concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas e Seia em cerca de 4 milhões de euros até ao final do presente quadro comunitário.

De acordo com informação da Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, fundada em 1991, esta estimativa resulta das 145 candidaturas rececionadas entre 2016 e 2019, no âmbito do PDR2020, e que se traduzem num valor de investimento proposto superior a 10,3 milhões de euros. Mas também do apoio à criação e modernização de micro e pequenas empresas, área em que a ADRUSE recebeu 32 candidaturas FEDER, com um investimento elegível de mais de 1,3 milhões de euros, das quais resultou o apoio à criação de 36 postos de trabalho no montante de 185.762,90 euros. «Ainda no presente ano, fruto das taxas de execução verificadas, esta entidade viu reforçada a dotação inicialmente aprovada no âmbito do FEADER, num valor superior a 380 mil euros, o que se traduziu num reforço financeiro da Estratégia de Desenvolvimento Local “Estrela 2020”, permitindo assim a abertura de novos avisos de concurso», adianta a ADRUSE em comunicado. Estas ações e apoios destinam-se a promover o desenvolvimento e a diversificação da economia destes concelhos.