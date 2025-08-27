Foz Côa vai inaugurar Centro Local de Apoio a Migrantes esta quinta-feira

Esta quinta-feira vai ser inaugurado, em Vila Nova de Foz Côa, o Centro Local de Apoio a Migrantes, numa localidade onde estão identificadas 387 pessoas, oriundas de 19 nacionalidades e 3 continentes e que já estão a receber aulas de português.

«Estes migrantes têm filhos e 59 alunos vão entrar no novo ano letivo no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Foz Côa», explicou o autarca, João Paulo Sousa, segundo o qual «o concelho de Vila Nova de Foz Côa tem vindo a receber um número considerável de migrantes e com a intenção de se fixarem neste território e de aqui terem o seu trabalho».

«Perante esta situação, o município decidiu criar um Centro Local de Apoio a Migrantes, para dar todo o apoio ao nível da inclusão a estas pessoas que escolheram o concelho para se fixarem», indicou.

O Centro Local de Apoio a Migrantes de Vila Nova de Foz Côa será inaugurado na quinta-feira, pelas 11 horas, com a presença do diretor da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).