Francisco Moreira adia iniciativa solidária que pretende ajudar os Bombeiros da Guarda

O ciclista de Manteigas, Francisco Moreira, planeou uma iniciativa solidária que pretendia dar a volta a todo o distrito da Guarda, de bicicleta, em apenas um dia. A ideia continua em cima da mesa, porém «com os incêndios a não darem tréguas e com o distrito da Guarda ainda em situação de risco, foi decidido adiar a ação solidária dirigida aos bombeiros do distrito».

A atividade estava marcada para o fim-de-semana que agora se aproxima, mas tendo em conta as condições ambientais adversas recomenda-se o adiamento.

«A decisão de adiar o projeto de ajuda solidária aos bombeiros do distrito da Guarda prende-se com o conjunto de questões relacionadas com a segurança do trajeto, em que mais de 80 por cento se encontra queimado e com zonas ainda sensíveis de consolidação de meios e, também, pelo grande respeito e solidariedade que tenho para com todos aqueles que se têm empenhado para minimizar o impacto do flagelo que têm sido os incêndios, em particular, este ano, no distrito da Guarda», afirma o jovem depois de reunir com equipas e patrocinadores.

O atleta do Grupo BTT de Manteigas continua empenhado, em conjunto com os parceiros Clube Escape Livre e Litocar, em levar a iniciativa solidária às estradas do distrito, propondo-se percorrer, num só dia, mais de 500 Km, num trajeto atravessando os 14 concelhos do distrito da Guarda.

Os fundos angariados, através de crowdfunding e do leilão de alguns artigos desportivos revertem, na sua totalidade, para a Federação dos Bombeiros do Distrito da Guarda. A nova data de realização da iniciativa será divulgada oportunamente.