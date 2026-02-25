Docente da UBI cria “Manual para a Recuperação Segura de Telhados”
Afonso Martins é docente do Departamento de Arquitetura da Universidade da Beira Interior e coordenou a criação de um manual para a recuperação segura dos telhados após as tempestades. Chama-se “Manual para a Recuperação Segura de Telhados” e é destinado às populações afetadas pelas tempestades Kristin e Leonardo. O documento em questão foi submetido à ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que aprovou e adorou e manual, que agora vai ser distribuído pelas delegações da Proteção Civil em todo o território nacional. Além disso, o guia prático está disponível online através do link https://prociv.mcr.pt/ManualReparaTelhados.pdf
