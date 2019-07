Covilhã já é sede da inovação do turismo nacional

A tecnologia e inovação no turismo nacional têm oficialmente sede na Covilhã. O NEST – Centro de Inovação do Turismo, projeto âncora da iniciativa Turismo 4.0, foi hoje inaugurado no antigo edifício dos CTT, na Praça do Município da cidade neve.

A cerimónia foi presidida por Pedro Siza Vieira, Ministro Adjunto e da Economia, que frisou «que só aproveitando o potencial de todo o território nacional» o país pode continuar a crescer no turismo e economia. O governante justificou assim a localização do novo centro, sublinhando que este mostra que «é possível para o interior de Portugal apostar em serviços de excelência dirigidos a todo o país».

A cerimónia contou também com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira e da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, uma das mentoras do projeto.

O NEST é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, constituída em fevereiro de 2019 por oito entidades fundadoras: ANA Aeroportos, Brisa, Google, Microsoft, Millennium BCP, NOS, BPI e Turismo de Portugal. O novo centro terá como prioridades «a experiência dos turistas, “big data” & “analytics”, soluções em sustentabilidade e competências digitais», de acordo com a autarquia.

