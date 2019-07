Depois da estreia ontem, repete esta quinta-feira no TMG (21h30) a peça “Uma mala cheia de gente”, que resulta do exercício teatral e poético do serviço educativo – OfiCena. O espetáculo, com conceção, direção e encenação de Fernando Carmino Marques, é sobre «o universo da poesia de Fernando Pessoa e heterónimos». Fazem parte do elenco Anabela Pires, Ana Carolina Lima, Carlos Morgado, Dario Rodrigues, Élia Fernandes, Helena Pais, Sofia Cardoso e Teresa F. Monteiro.