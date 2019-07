Câmara reabilita ribeiras da Covilhã

A Câmara da Covilhã tem em curso trabalhos de reabilitação das ribeiras da Goldra, Carpinteira e outras em vários pontos do concelho, incluindo parte do rio Zêzere.

Estas intervenções decorrem do projeto de requalificação das linhas de água e outras infraestruturas afetadas pelos incêndios de 2017 e do plano da autarquia para a limpeza e conservação das ribeiras do concelho. Atualmente, estão também a decorrer obras de requalificação de passagens hidráulicas, pontos de água, sinalética horizontal e vertical, parques de lazer, pavimentos, pontes e pontões nas freguesias de Barco/ Coutada, Covilhã/ Canhoso, Cortes do Meio, Paul e Unhais da Serra. «É uma iniciativa fundamental para requalificar as carismáticas ribeiras da Covilhã e preservar, do ponto de vista ambiental, áreas atingidas pelos incêndios», justifica o vereador com o pelouro das florestas, Armando Serra dos Reis. Estes trabalhos vão prolongar-se até ao final do mês e representam um investimento superior a 600 mil euros, apoiados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Direção-Geral das Autarquias Locais.