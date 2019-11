Comando da GNR celebra Dia da Unidade no domingo

A cidade do Sabugal acolhe este domingo as comemorações do 11º aniversário do Comando Territorial da GNR da Guarda.

O Dia da Unidade será evocado com uma parada militar das várias valências da GNR no distrito, bem como de uma força da Guardia Civil de Espanha, no Largo da Fonte/ Largo 25 de Abril, pelas 14h30. Segue-se uma cerimónia durante a qual serão condecorados alguns dos efetivos do Comando e que presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. As celebrações começaram na terça-feira, no auditório municipal da cidade raiana, com a peça de teatro “Trilho das Alpergatas”, a que se seguiu a tertúlia “Duas Guardas, um Território”. Nesse dia foi ainda inaugurada a exposição da História da GNR no museu municipal, que fica patente até 8 de dezembro. Para este sábado está programado um concerto do quarteto de cordas da Banda da GNR no auditório municipal a partir das 21 horas.